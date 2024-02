Giorno del Ricordo, lo storico: "Le foibe, una tragedia del nostro passato. Si continui a fare ricerca"

Ieri sera il Consiglio Comunale di Lugo ha celebrato il Giorno del Ricordo a partire dall'introduzione del vicesindaco Luigi Pezzi e poi con la relazione di Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna e provincia. Masetti ha sottolineato come quello delle foibe e dell’esodo di tanti italiani dalle terre dove avevano vissuto per secoli sia “uno dei passaggi più tragici della nostra storia nazionale, ancora divisivo a ottant’anni di distanza dai fatti e a venti dalla legge che istituisce il Giorno del Ricordo. Se non ci vogliamo limitare ai rituali commemorativi pur doverosi, se vogliamo che quella storia insegni ancora qualcosa allora sarà utile scavare nella ricerca delle cause, sul contesto storico politico, individuare gli attori, le stagioni e le dinamiche che portarono a quella tragedia - ha detto Masetti - Se manchiamo quell’obiettivo, per i più giovani che vorremmo raggiungere e sensibilizzare non ci sarà alcuna differenza tra la stagione delle foibe e la peste nera che infestò l’Istria nel 1630”. La discussione è stata poi arricchita dagli interventi dei consiglieri: Silvano Verlicchi (Per la Buona Politica), Mattia Valgimigli (Lega Romagna - Salvini Premier), Andrea Valentinotti (Partito Democratico), Fabrizio Lolli (Gruppo Misto), Mauro Marchiani (Movimento 5Stelle), Davide Solaroli (Gruppo Misto).