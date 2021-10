Il giovane aspetta il treno sulle rotaie per farla finita, sventato il tentativo di suicidio

Attimi di paura, ma per fortuna un lieto fine, per una vicenda accaduta venerdì pomeriggio nei pressi del passaggio a livello di via Martiri Fantini, a Cervia. Erano circa le 14 quando un giovane di 20 anni ha minacciato di togliersi la vita gettandosi sotto un treno.

Panico sulle rotaie dove il ragazzo aspettava il convoglio in evidente stato confusionale. Proprio in quei concitati attimi si sono trovate a passare diverse persone, tra cui Massimo Casanova, europarlamentare della Lega e proprietario dello stabilimento di Milano Marittima Papeete Beach, insieme alla moglie. I due non hanno esitato ad intervenire, bloccando il ragazzo e facendolo desistere dalla sua intenzione. Mentre l'europarlamentare e la moglie calmavano il giovane, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane in ospedale a scopo precauzionale.