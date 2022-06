Scarica di sassi dall'alto, giovane escursionista colpito alla testa: interviene il Soccorso alpino

Soccorso alpino in azione per soccorrere un ragazzo di Bagnacavallo durante un'escursione in Nord-Italia. Alle 14.20 di domenica la Centrale del 118 è stata attivata da una persona che, dalla Forcella del Diavolo sui Cadini di Misurina, ad Auronzo di Cadore (Belluno), aveva sentito delle grida provenire più in basso, dove un escursionista era stato colpito alla testa da un sasso e dove non c'era copertura telefonica per lanciare l'allarme.

Arrivato sul posto, con un verricello di 20 metri l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha calato equipe medica e tecnico di elisoccorso, che hanno subito prestato le prime cure a un ragazzo di 22 anni, di Bagnacavallo (Ravenna), che si trovava in compagnia nel tratto attrezzato del sentiero, tra le due scalette, al momento dell'incidente. Imbarellato, il ragazzo è stato portato all'ospedale di Belluno.