Giovani a scuola di fumetto con l'autore di 'Fango', il racconto sull'alluvione in Romagna

Nei giorni scorsi, l’associazione ToGether – Tozzi Green OdV ha ospitato un gruppo di ragazze e ragazzi nell’ambito dell’iniziativa delle “magliette gialle”, organizzando per loro un corso di fumetto con il celebre fumettista romano Valerio Barchi - autore, fra l’altro, del recente “Fango”, un racconto a fumetti dell’alluvione in Romagna.

I cinque giovani partecipanti (tre ragazze del ravennate, un ragazzo di origine albanese e uno di origine africana) hanno seguito le lezioni di Barchi per 18 ore complessive, nell’arco di tre giorni: una sorta di corso intensivo che ha dato come frutto la realizzazione di un fumetto realizzato dai ragazzi, intitolato “Da Zero a Storia”.

“E’ stata una esperienza personale bellissima, e per me anche utilissima - racconta Valerio -: era la prima volta che tenevo un corso così articolato, mi è servito per capire molte cose, e ho davvero ricevuto molto. Ai ragazzi ho fatto una premessa dicendo che il corso voleva essere costruttivo, ma anche rilassante e divertente. Ho trovato invece una classe molto concentrata sui compiti di svolgere, tutti molto presenti e partecipi, alla fine erano anche tristi per aver finito… Mi ha fatto un enorme piacere”.

I cinque partecipanti partivano da esperienze diverse, anche come rapporto con il fumetto. “Nessuno di loro aveva mai fatto fumetti, qualcuno li legge, ma erano comunque tutti incuriositi - spiega il fumettista - Ho iniziato con un po’ di teoria, poi l’esperienza è diventata completamente creativa: c’era chi aveva più interesse a scrivere i testi, chi a disegnare, chi a colorare. Una situazione mista, in cui ognuno ha dato il suo contributo”.

Alla fine è stato realizzato un fumetto, “Da Zero a Storia”. “Abbiamo creato una raccolta di brevi storie autoconclusive, che hanno come comune denominatore il fatto di essere tutte in qualche modo ambientate a Ravenna. Ed è uscito di tutto, da Maradona agli alieni… L’importante è che tutti si siano divertiti!”.

Il rapporto fra ToGether e Valerio Barchi, peraltro, non finisce qui: nel prossimo autunno, in data ancora da definire, l’associazione organizzerà nel ravennate la presentazione del volume “Fango”, alla presenza dell’autore.