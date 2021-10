Giovanni Allevi incontra i fan al Mercato Coperto: "Mi avete fatto sentire a casa"

Ospite speciale domenica al Mercato Coperto di Ravenna. In occasione del convegno 'Semi 2021' a cura di Cultura Italiae, avente come tema l'eresia, in città è arrivato Giovanni Allevi, celebre pianista e compositore. L'artista si è anche intrattenuto per firmare autografi e scattare foto con i fan e con il personale. "Un grazie speciale al Maestro Giovanni Allevi, artista di genio e persona affabile e sensibile - scrivono dal Mercato Coperto - È stato un vero piacere, Maestro. L'aspettiamo di nuovo per farle provare un altro pizzico di ospitalità di Romagna".

"Siete state e siete stati di una gentilezza unica - replica Allevi - Mi avete anche aiutato: l’incontro sull’eresia non era facile (non ci dormo da tre notti) e invece la vostra accoglienza e i vostri sorrisi mi hanno fatto sentire a casa. Spero davvero di rivedervi presto. Evviva il Mercato Coperto! Evviva voi che col vostro lavoro lo rendete un posto speciale! Vi porto nel cuore".