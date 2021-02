Giovecca, un nuovo murales per ricordare il presidente "Miro" Costa

Un nuovo murales ricorda Vladimiro Costa, presidente del Giovecca Calcio scomparso il 15 novembre scorso per le conseguenze del Covid-19. Sabato 20 febbraio Miro, così era chiamato da tutti, è infatti stato ricordato nel campo sportivo di Giovecca dall’Amministrazione comunale di Lugo, rappresentata dal sindaco di Lugo Davide Ranalli e dal vicesindaco Pasquale Montalti, e da tutta la comunità di Giovecca.

Miro è stato ricordato con toccanti testimonianze dal sindaco Ranalli e da Mario Bonoli, attuale dirigente del Giovecca Calcio e amico di Costa. Inoltre, è stato scoperto un murales dedicato a Miro, realizzato sulla parete del centro sportivo. A ricordo dell’impegno sempre dimostrato da Costa per la comunità di Giovecca è stata anche donata alla famiglia una targa. Il murales e la targa sono stati realizzati dalla società sportiva GSD Giovecca.

“La generosità e la disponibilità di Miro per la sua comunità sono conosciute da tutti – è il ricordo di Davide Ranalli -. La sua mancanza si sente ogni giorno non solo nel calcio, che lui amava tantissimo, ma in tutta Giovecca. Il ricordo di Miro non sbiadirà mai, ma grazie a questo murales il suo sorriso sarà sempre visibile a tutti. Un altro modo per tenerlo sempre vicino a noi”.