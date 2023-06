Giovedì e venerdì il Tecnopolo di Ravenna a "R2B"

L’evento, promosso da Regione Emilia-Romagna e organizzato da ART-ER e BolognaFiere, vuole essere una piattaforma espositiva in cui università, reti per l’innovazione, laboratori di ricerca, start up e grandi aziende presentano le ultime tecnologie e le competenze per lo sviluppo di progetti innovativi.

In occasione dell’edizione 2023, dedicata al talento e alle competenze, il Tecnopolo di Ravenna parteciperà giovedì 8 giugno al workshop ‘Formare per Innovare: Tecnopoli, motori per l’accrescimento delle competenze’ con la testimonianza di Andrea Bedeschi, general manager di Bucci Composities che racconterà la sinergia in particolare con il Tecnopolo di Ravenna, sede di Faenza, e presenterà il nuovo tavolo di lavoro territoriale C-HUB costituito per promuovere il dialogo tra istituzioni, enti di formazione, aziende e laboratori di ricerca, fornire risposte ai fabbisogni emergenti e valorizzare le eccellenze territoriali su compositi, ceramici e carbonio.

Sempre nell’ambito di R2B, venerdì 9 giugno, sarà la volta del Centro di Ricerca Ambiente, Energia e Mare di Marina di Ravenna, incubatore di prossima inaugurazione, che ospita e ospiterà diversi progetti, tra cui, avamposto di ricerca già attivo, il FIP@UNIBO per lo studio dei carboni di seconda generazione e biochar che sarà il tema dello speech tenuto da Alessandro Martinini, capo Area Sviluppo Economico, Turismo e sport del Comune di Ravenna, Eva Merloni, consulente esperta in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico del Laboratorio FIP@Unibo e Federico Denardo, consulente esperto in gestione dei rifiuti del Laboratorio FIP@Unibo. Moderatrice dell’incontro Sabrina Mascia, project Manager Cifla, Centro per l’innovazione di Fondazione Flaminia.