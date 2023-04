Al parco Ipazia una nuova "Girandola al vento" in ricordo della piccola Sofia

Una giostra per bambini in ricordo della piccola Sofia, scomparsa a luglio dello scorso anno. Sabato sarà inaugurata una nuova "Girandola al vento" al parco Ipazia, il primo pubblico e inclusivo di Ravenna, che si trova nell'area verde tra via Calcagnini e via Copernico. Alle 15.30 è previsto il taglio del nastro e l'installazione di una targa in ricordo di Sofia, con una cerimonia alla quale interverranno i suoi genitori.

La "Girandola" è stata scelta dalle associazioni che aderiscono al Tavolo Diritto al Gioco perché, spiegano i gli organizzatori, "opponendosi alla forza del vento reagisce girando a non finire lasciando i bimbi a bocca aperta tra il divertimento e l’incredulità". L'installazione è resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, Azimut e le associazioni "Dalla parte dei Minori" e "La Ruota Magica". È stata realizzata dai cittadini Ferrino Fanti e Bruno Malpassi, con il supporto di Andrea Frontali, che ha voluto effettuato una donazione in ricordo della moglie.

"Come ogni genitore, abbiamo desiderato vedere giocare Sofia insieme agli altri bambini. Oggi grazie all’Associazione 'Dalla parte dei minori', che ha proposto la realizzazione di una 'Girandola al vento in ricordo di Sofia', anche lei potrà giocare senza fatica e dolore insieme ai suoi amici dell’Associazione", spiegano i genitori della bambina.