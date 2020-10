Partita la carovana rosa del Giro d'Italia per la tappa Cervia-Monselice

E' partita ufficialmente venerdì mattina da Cervia la carovana rosa del Giro d'Italia per la tappa Cervia-Monselice. Sarà una tappa lunga 190 km. Dopo quasi 160 km costantemente in pianura, per raggiungere la cittadina euganea si affrontano due impegnative salite dei Colli Euganei: il Passo Roverello, 4 km abbastanza pedalabili, e quindi il Muro di Calaone con 2 km che in diversi punti toccano il 20%. Segue un'ampia discesa su Este e un breve tratto pianeggiante fino all'arrivo. Un percorso che da Cervia porterà i corridori della Corsa Rosa ad attraversare buona parte del territorio ravennate da sud verso nord. La tappa vede infatti il passaggio del Giro sulla statale Adriatica toccando gli svincoli di Classe e Ravenna per poi attraversare Mezzano, Alfonsine e poi spostarsi nel territorio ferrarese.

Cervia dedica l’evento alle donne, per il quale si sta preparando da tempo. Per tutta l’estate la Torre San Michele è stata illuminata di rosa, mentre in luglio e agosto al Magazzino del Sale è stata allestita la mostra “Dinamo rosa”, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con CerviArchitettura e dedicata proprio alle cicliste. In tutti questi mesi, nel sito ufficiale della competizione, uno spazio è stato dedicato proprio alla città e alle sue attrattive, paesaggistiche, monumentali ed enogastronomiche. Cervia ha scelto come mascotte dell'evento il fenicottero rosa chiamato 'Felicia', simbolo della salina e della salvaguardia ambientale.

Modifiche alla viabilità

È istituito il divieto di transito e il divieto di sosta su ambo i lati e su tutta l’area, con rimozione forzata, dalle ore 16 di giovedì 15 ottobre alle ore 17.30 di venerdì 16 ottobre su Piazzale Dei Salinari; Piazza A. Costa; Viale Roma, nel tratto compreso fra la Circonvallazione Sacchetti e la Via Trieste; Via Torre S. Michele; Via Bertoni; Piazza 25 Aprile; Corso Mazzini; Via Savonarola; Via Giordano Bruno; Via Mazzolani; Via Ressi È istituito il divieto di transito e il divieto di sosta su ambo i lati, con rimozione forzata, dalle ore 5 alle ore 15 di venerdì 16 ottobre in Via XX Settembre; Via Circonvallazione Sacchetti lato Est; Viale Roma, nel tratto compreso fra la Via Trieste e il Lungomare D'Annunzio; Lungomare D'Annunzio. È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 16 di giovedì 15 ottobre alle ore 17.30 di venerdì 16 ottobre su piazzale Artusi.

È istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, dalle ore 5 alle ore 15 di venerdì 16 ottobre in Viale Dei Mille; Viale della Stazione, nel tratto compreso fra il Viale Dei Mille e la Via Circonvallazione Sacchetti; Via Circonvallazione Sacchetti lato Ovest; Via Ospedale; Ponte San Giorgio; Via Martiri Fantini, nel tratto compreso fra il Ponte San Giorgio e la Via G. Di Vittorio; Via G. Di Vittorio. Per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti e di tutti i mezzi al seguito della manifestazione è istituito il divieto di transito, su Viale Dei Mille; Viale della Stazione, nel tratto compreso fra il Viale Dei Mille e la Via Circonvallazione Sacchetti; Via Circonvallazione Sacchetti lato Ovest; Via Ospedale; Ponte San Giorgio; Via Martiri Fantini, nel tratto compreso fra il Ponte San Giorgio e la Via G. Di Vittorio; Via G. Di Vittorio.

Inoltre, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti nella fase di trasferimento alla Piazza Garibaldi per la firma è istituito il divieto di transito, su Via Bonaldo; Via Evangelisti; Via N. Sauro nel tratto compreso fra la Via Bonaldo e la Via Cavour; Via Cavour; Corso Mazzini. È istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati o su tutta l’area dalle ore 7 di mercoledì 14 ottobre alle ore 24 di venerdì 16 ottobre in Piazzale Torino; Lungomare Deledda, nel tratto corrispondente e antistante le strutture alberghiere denominate Hotel Universal e Hotel Diplomatic. È istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati o su tutta l’area dalle ore 7 di mercoledì 14 ottobre alle ore 24 di venerdì 16 ottobre in Via Piacenza; Viale Paganini, nel tratto compreso fra il Viale Due Giugno e il nuovo Lungomare di Milano Marittima.

Non è pregiudicato per quella giornata il normale svolgimento delle lezioni scolastiche. Per via delle modifiche temporanee della viabilità, si consiglia comunque alle famiglie che accompagnano i ragazzi alla Pascoli di accedere alla scuola passando per il viale della Rimembranza. Il disagio riguarda solo l’entrata a scuola.