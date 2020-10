Arriva il Giro d'Italia: chiude l'Adriatica, le modifiche alla viabilità

Venerdì 16 ottobre la tappa numero 13 del 103esimo Giro d’Italia, da Cervia verso Monselice, attraverserà il territorio del Comune di Ravenna dal tratto relativo alla bretella esterna di Savio fino a Glorie. Il passaggio comporterà la totale chiusura al traffico della Statale Adriatica dalle 10 alle 12.30 circa.

Il divieto di circolazione interesserà tutte le località che si trovano sulla stessa strada: Savio, Fosso Ghiaia, Camerlona, Mezzano e Glorie, nonché tutti coloro che devono utilizzare la Ss 16 per qualsivoglia spostamento. Sarà possibile l’attraversamento a raso fino a 15 minuti prima della partenza da Cervia valutata intorno alle 11.40: per esempio Ss 16/SP 118 (Dismano) o Ss 16/Ss 67 (Ravegnana). Tutta la circolazione diretta a Rimini o a Ferrara verrà deviata sulle arterie stradali alternative come l’autostrada A14 e la statale 309. Tutto sarà regolamentato dalle apposite ordinanze.