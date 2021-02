Il Giro d'Italia fa tappa a Ravenna: e omaggia Dante Alighieri

Il Giro d'Italia torna a Ravenna. Sono state svelate le 21 tappe della 104esima edizione del Giro d'Italia, che si correrà dall'8 al 30 maggio. La partenza sarà da Torino e l'arrivo con la tradizionale passerella a Milano. Le prime tre frazioni si svolgeranno in Piemonte, a cominciare dalla cronometro cittadina di 9 km che si concluderà sul sagrato della chiesa della Gran Madre, a Torino, e che assegnerà la prima maglia rosa. Nel corso delle varie giornate di gara il Giro renderà omaggio a Dante, nel 700esimo anniversario della morte, con la tappa Ravenna-Verona. Si festeggeranno anche i 90 anni della maglia rosa, istituita per la prima volta nel 1931.

"Ebbene sì, è ufficiale: il 21 Maggio il Giro d'Italia torna a Ravenna nel “giro” di soli due anni - commenta entusiasta l'assessore allo sport Roberto Fagnani - Questo dimostra il feeling instauratosi tra la città e uno dei più importanti eventi sportivi nazionali che, proprio perché molto identitario, non poteva non rendere omaggio a Dante Alighieri, il Sommo Poeta, padre della nostra lingua di cui ricorre, come è ormai noto a tutti, il settecentenario della morte. E il Giro gli renderà onore attraversando i luoghi della sua permanenza a Ravenna e la sua tomba. Per chi ama il Giro, l’Italia e Ravenna non poteva esserci un’occasione più bella per celebrare la nostra storia sportiva e culturale insieme e finalmente concedere a questa città la prima vera festa collettiva del 2021. Ovviamente nel rispetto di tutte le misure di sicurezza che si renderanno ancora necessarie. Viva il Giro, Viva Dante, Viva Ravenna".

“Siamo terra di sport, come ci viene ormai riconosciuto da più parti - sottolinea il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - sia per la capacità ricettiva e organizzativa dimostrata nei grandi eventi realizzati finora, sia per la presenza di impianti, potenziati e ristrutturati negli ultimi anni con importanti investimenti regionali. Abbiamo deciso di puntare sullo sport per valorizzare il territorio, come volano di crescita e di sviluppo non solo dal punto di vista turistico ed economico ma anche per promuovere l’interesse per la pratica sportiva in generale, favorendo il benessere psico fisico della nostra comunità. Il ciclismo, e in particolare il Giro d’Italia, qui è di casa e ci auguriamo che le tappe sul nostro territorio possano essere particolarmente accoglienti per gli organizzatori e gli atleti, così come saranno sicure dal punto di vista della prevenzione sanitaria. Il Giro d’Italia è uno dei 40 eventi previsti al momento in Emilia-Romagna nel nostro calendario 2021, che arricchiremo. Fatto di appuntamenti nazionali e internazionali in tutte le discipline e questo è un punto d’orgoglio e anche occasione di ripartenza per l’Emilia-Romagna, in un difficile momento di crisi per la pandemia”.

L'elenco delle tappe

8/05 Stage 1 Torino - Torino Tissot ITT, 9.0 km

9/05 Stage 2 Stupinigi - Novara, 173 km

10/05 Stage 3 Biella - Canale, 187 km

11/05 Stage 4 Piacenza - Sestola, 186 km

12/05 Stage 5 Modena - Cattolica, 171 km

13/05 Stage 6 Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo), 150 km

14/05 Stage 7 Notaresco - Termoli, 178 km

15/05 Stage 8 Foggia - Guardia Sanframondi, 173 km

16/05 Stage 9 Castel Di Sangro - Campo Felice, 160 km

17/05 Stage 10 L'Aquila - Foligno, 140 km

19/05 Stage 11 Perugia - Montalcino, 163 km

20/05 Stage 12 Siena - Bagno Di Romagna, 209 km

21/05 Stage 13 Ravenna - Verona, 197 km

22/05 Stage 14 Cittadella - Monte Zoncolan, 205 km

23/05 Stage 15 Grado - Gorizia, 145 km

24/05 Stage 16 Sacile - Cortina d'Ampezzo, 212 km

26/05 Stage 17 Canazei - Sega di Ala, 193 km

27/05 Stage 18 Rovereto - Stradella, 228 km

28/05 Stage 19 Abbiategrasso - Alpe Di Mera (Valsesia), 178 km

29/05 Stage 20 Verbania - Valle Spluga-Alpe Motta, 164 km

30/05 Stage 21 Senago - Milano Tissot ITT, 29.4 km.