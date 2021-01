Il Giro d'Italia 2021 rende omaggio a Dante con la tappa Ravenna-Verona

Nell'anno dedicato a Dante Alighieri, il Giro d'Italia torna sulle strade di Ravenna. La 104esima edizione della corsa rosa, che si terrà come da tradizione in primavera - Covid permettendo - non si dimentica del Settecentenario del Sommo Poeta e rende omaggio a Dante con una tappa simbolica: la Ravenna-Verona.

Ancora manca l'ufficialità per il percorso del Giro d'Italia 2021, ma alcuni punti fermi già si intravedono: uno di questi dovrebbe essere proprio la tappa dantesca da Ravenna e Verona, le due principali città (insieme a Firenze) impegnate nelle celebrazioni del Sommo Poeta a 700 anni dalla sua morte.

La data per ora individuata per la tappa è il 21 maggio e sarebbe per Ravenna la nona partenza della corsa rosa. L'ultima era stata quella del 2019 con la tappa Ravenna-Monselice. Sempre secondo le indiscrezioni, il Giro 2021 si svolgerà quest'anno dall’8 al 30 maggio. Per l’ufficialità, tuttavia, si dovranno attendere i primi giorni di febbraio.