Il Giro d'Italia incanta Faenza: tantissimi spettatori per la carovana rosa

La lunga carovana rosa del Giro d'Italia mercoledì ha fatto tappa a Faenza attraversando la città. Un momento di festa che ha rallegrato la mattinata di molti faentini, scesi in strada anche in ciabatte per non perdersi il puntuale passaggio dei ciclisti nell'undicesima tappa, la Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia. E' stato come sempre un momento di festa per i tanti appassionati che hanno seguito i corridori e di importante promozione per i nostri territori. In piazza della Libertà, circa due ore e mezza prima del passaggio dei corridori, ha stazionato la Carovana del Giro con tanti mezzi colorati che hanno ravvivato la giornata di festa anticipando la gara con musica e giochi.

Una tappa assolutamente pianeggiante che si svolge interamente lungo le strade di pianura dell’Emilia-Romagna. Si percorrono strade rettilinee e generalmente larghe. Da segnalare i numerosi attraversamenti cittadini con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano. Gli ultimi chilometri su strade ampie e ben pavimentate. Si incontrano i consueti ostacoli della viabilità come rotatorie, spartitraffico, isole pedonali e dossi fino al rettilineo finale di 350 metri in asfalto di larghezza 7 metri a Reggio Emilia.

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) ha vinto la decima tappa del 105esimo Giro d'Italia, la Pescara-Jesi di 196 chilometri di martedì 17 maggio. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) e Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team). Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale alla partenza da Santarcangelo.