Il Giro d'Italia passa da Castel Bolognese: modifiche alla viabilità

Mercoledì 18 maggio, per agevolare il passaggio da Castel Bolognese dell’11esima Tappa del Giro d’Italia, verrà attivata una serie di limitazioni alla circolazione in Via Emilia. ?Il passaggio dei ciclisti è previsto per le 13.45/14.15 in direzione Imola. Dalle 09.00 alle 15.00 verrà attivato il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel centro abitato di Castel Bolognese, in Via Emilia Ponente, Via Emilia Interna e Via Emilia Levante. È inoltre disposta la sospensione della circolazione dalle 11.00 fino al termine del passaggio della gara, stimato per le 14.15 circa.

Al fine di ridurre al minimo i disagi, la Polizia Locale dell'Unione Romagna? Faentina presiederà l'intero percorso e predisporrà un varco in via Emilia Interna/Piazzale Garibaldi per consentire l'attraversamento del centro abitato. Si raccomandano ai cittadini massima prudenza e la scelta di percorsi alternativi.