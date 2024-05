Il Giro d'Italia arriva nel Ravennate e rende omaggio ai territori alluvionati: le modifiche alla viabilità

La 13esima tappa del Giro d’Italia 2024, da Riccione a Cento, venerdì 17 maggio, porterà i corridori nel territorio di Faenza. Proveniente dal comune di Forlì la carovana del Giro, dopo avere percorso le strade di seguito elencate, uscirà dal territorio faentino in direzione Bagnacavallo.

Questo il percorso nel comune di Faenza: via Emilia Levante – via Forlivese – via F.lli Rosselli – rotonda XXV Aprile – viale Ceramiche – viale IV Novembre – piazzale Sercognani – Cavalcaferrovia - Rotonda Niballo Palio di Faenza - via Granarolo - rotonda Città della Ceramica (casello A14) - via Granarolo (S.P. 8) - via Stecchetti (S.P. 8). Il transito dei corridori è previsto tra le ore 14.45 e le 15.15. Circa un’ora prima transiterà la carovana pubblicitaria.

Principali modifiche alla viabilità previste venerdì 17 maggio: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su tutto il percorso dalle ore 8.00 alle 16; divieto di transito su tutto il percorso dalle ore 12.40 circa fino al transito della gara; secondo le prime indicazioni è probabile che non venga consentito circolare sulla via Emilia - SS9 in direzione Forlì dalle ore 12.15. Salvo ulteriori restrizioni sarà consentito l’attraversamento di via F.lli Rosselli fino alle ore 14 circa in corrispondenza dell’intersezione semaforica con via Malta – Cesarolo.

Inoltre, per consentire le fermate e il servizio dei mezzi del trasporto pubblico, sarà previsto nel tratto di viale Baccarini compreso tra l’intersezione con via Laghi/via Oriani e piazzale Cesare Battisti (stazione ferroviaria) il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 19 di giovedì 16 maggio alle 17 di venerdì 17 maggio.

In Bassa Romagna

Venerdì 17 maggio anche il territorio della Bassa Romagna sarà interessato dal passaggio dalla 13esima tappa Riccione-Cento del Giro d’Italia; nello specifico, transiterà nel territorio dei Comuni di Cotignola, Bagnacavallo, Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda e Conselice.

Il transito della gara comporterà la totale chiusura al traffico nella strada provinciale 8 via Naviglio a Cotignola, della Sp 253 San Vitale nei Comuni di Bagnacavallo, Lugo, Sant’Agata e Massa Lombarda e della Sp 610 Selice nel Comune di Conselice, dalle 12 circa fino al termine del suo passaggio, stimato per le 16.

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale, verranno creati dei varchi per consentire l’attraversamento dei veicoli e dei mezzi di trasporto all’interno dei centri abitati.

A Cotignola varco di attraversamento della Sp 8 Naviglio in via Madrara (direzione via Salara e viceversa).

A Bagnacavallo varco di attraversamento della Sp 253 San Vitale in via Amendola (direzione via Campanelle e viceversa).

A Lugo sono previsti tre varchi di attraversamento della Sp 253 San Vitale: in viale Europa (dall’intersezione con via Mentana all’intersezione con via di Giù con direzione viale Europa, e dall’intersezione con via di Giù all’intersezione con via Umbria in entrambe le direzioni); in via Mentana (direzione piazza Garibaldi e viceversa); in via Canaletto (direzione via Bonoli e viceversa).

A Sant’Agata sul Santerno due varchi di attraversamento della Sp 253 San Vitale: alla rotatoria di via San Martino (direzione via Pedergnana Superiore e viceversa); in via Belfiore (direzione via Fornace e viceversa).

A Massa Lombarda varco di attraversamento della Sp 253 San Vitale in via Amendola (direzione via Cimitero e viceversa).

A Conselice varco di attraversamento della Sp 610 Selice alla rotatoria di via Bisce, percorribile in entrambe le direzioni.

I divieti saranno opportunamente posizionati con apposita segnaletica e, dove necessario, sarà presente la Polizia locale o altre forze di polizia e personale volontario per fornire indicazioni di supporto. Inoltre, è prevista alle ore 13.45 circa in via Foro Boario a Lugo e alle 14.30 circa in piazza Foresti a Conselice la sosta della carovana pubblicitaria del Giro.