Arriva il Giro d'Italia: chiude lo svincolo autostradale per il passaggio della tappa

In occasione della tredicesima tappa "Riccione-Cento" del Giro d'Italia, che si svolgerà venerdì 17 maggio, sarà necessario chiudere lo svincolo di Bagnacavallo, sulla A14 Diramazione per Ravenna, in entrata e in uscita, dalle 14:00 alle 16:00 e comunque, fino al termine del passaggio dei ciclisti. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lugo Cotignola o di Fornace Zarattini.

Lo stesso svincolo, tuttavia, resterà chiuso anche stanotte per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 alle 6:00, in entrata verso Ravenna e in uscita per chi proviene da Ravenna e dalla A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini o di Lugo. Si ricorda la chiusura, nella stessa notte e sulla stessa Diramazione, del tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto, con conseguente uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, per chi proviene da Ravenna.