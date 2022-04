Senza cinture sul bus per la gita scolastica: autista sanzionato

Sul pullman senza cinture. Ha subito qualche intoppo la gita scolastica a Ravenna per 50 studenti e 3 professori del Liceo Respighi di Piacenza, il cui bus sul quale erano in viaggio è stato fermato per un controllo dalla polizia Stradale. Gli agenti hanno riscontrato la mancanza di diverse cinture di sicurezza sui sedili passeggeri. Il conducente è stato pertanto verbalizzato sul posto e solamente dopo l’arrivo di un mezzo sostitutivo gli studenti sono partiti per il viaggio tanto desiderato.

L'articolo de IlPiacenza