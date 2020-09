Giulia sogna di incontrare Laura Pausini: recapitata una lettera al padre della cantante

Giulia ha un sogno: incontrare Laura Pausini, o anche solo poterla sentire al telefono. Giulia ha 31 anni, vive a Rubiera e ha una passione infinita per la nota cantante che dalla Romagna ha conquistato il mondo con le sue canzoni e la sua bellissima voce. Per aiutarla a realizzare il suo sogno, gli amici della Podistica Taneto hanno consegnato al Comandante della stazione dei Carabinieri di Gattatico una lettera indirizzata a Laura Pausini. La lettera è giunta al Comandante della stazione di Solarolo, il paese in cui è nata la cantante, ed è stata recapitata al padre di Laura Pausini, Fabrizio, all’interno dell’official fan club “Laura Pausini” di Solarolo.

