Uno sportello comunale per favorire la riconciliazione tra vittime e autori di reati

Creare un ponte tra vittime e colpevoli di reato attraverso percorsi che favoriscano la risoluzione di conflitti, il dialogo e la ricerca di forme di riparazione. Apre anche a Ravenna lo sportello di mediazione penale e giustizia riparativa, tra gli strumenti del ‘Protocollo d’intesa sulla giustizia riparativa’. Un accordo che vede in campo il Comune, l’Ufficio interdistrettuale di Esecuzione penale esterna Emilia-Romagna e Marche (Uiepe), il Centro di giustizia minorile per Emilia-Romagna e Marche, la Casa circondariale di Ravenna e la cooperativa sociale l’Ovile di Reggio Emilia - Centro di giustizia riparativa Anfora. Si tratta di un progetto presentato dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato dalla Cassa delle Ammende, per il quale il Comune di Ravenna ha ricevuto un finanziamento di 35mila e 500 euro per l’apertura della struttura.

“Il modello della giustizia riparativa - afferma l’assessore alle Politiche sociali Gianandrea Baroncini – in alcuni casi può essere un’alternativa concreta ed efficace all’azione penale. Come Amministrazione comunale crediamo molto in questo modello e insieme a tutte le altre istituzioni e associazioni che hanno sottoscritto questo Protocollo collaboreremo per la buona riuscita del progetto, il cui scopo è quello di creare un percorso di riconciliazione tra vittima e autore del reato, attraverso mediazione penale”.

Lo sportello, operativo in via Berlinguer 11, ha come compito quello di assicurare i requisiti essenziali della giustizia riparativa come la consensualità delle parti, la responsabilizzazione del reo, il rigore metodologico nel processo di mediazione, la riservatezza, l’equità di accesso, l’autonomia per percorsi processuali e la gratuità delle prestazioni erogate. Oltre a questo servizio è stato costituito anche un Tavolo per la giustizia riparativa, con funzioni di coordinamento dello Sportello e di monitoraggio sull’andamento del progetto. Al suo interno lavorano i mediatori della cooperativa l’Ovile, che ricevono solo su appuntamento le persone avviate al percorso dai vari soggetti come Uiepe, Casa circondariale, Servizi sociali. Per contattare lo sportello è possibile scrivere a giustiziariparativa.ravenna@ovile.coop o telefonare al 333 9170880.