Gli agenti della Locale trovano portafoglio pieno di contanti e lo riconsegnano al proprietario

Nella serata del 13 agosto, una pattuglia di agenti dell’Ufficio Centro Storico della Polizia Locale di Ravenna, durante un servizio appiedato nella zona Largo Firenze, ha rinvenuto un portafoglio da uomo contenente documenti di identità e denaro. Nello specifico vi erano oltre 300 euro in contanti, patente di guida, carta d’identità e due carte di credito appartenenti a un cittadino ventottenne residente a Casalecchio di Reno. L’uomo, il quale non aveva ancora provveduto a formalizzare la denuncia, è stato rintracciato telefonicamente e invitato a presentarsi presso il Comando per ritirare i propri beni. Visibilmente contento ringraziava la Polizia Locale augurando buon ferragosto a tutti e affermava “che anche per lui e la sua famiglia sarebbe stato possibile trascorrere un sereno ferragosto, perché perdere quella somma di denaro sarebbe stato un problema economico grave”.