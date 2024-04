Gli agenti di assicurazione donano fondi al circolo faentino colpito dall'alluvione

In un atto di generosità e solidarietà, il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA) Sezione di Faenza ha manifestato il suo sostegno ad una realtà cittadina alluvionata. Nella giornata di venerdì presso la sede del Sindacato Nazionale Agenti della Provinciale SNA di Faenza il presidente, Ledo Raspanti, ha consegnato al Presidente del Circolo “Oreste Macrelli” Carlo Pezzi la somma di 800 euro.

Questi fondi sono stati raccolti dallo SNA Provinciale di Padova con l'intento di supportare le agenzie assicurative colpite dall'alluvione a Faenza. Tuttavia, con un gesto di grande solidarietà, i membri del sindacato hanno deciso all'unanimità di devolvere l'intera somma a una struttura cittadina fortemente colpita dalla calamità naturale. Questa decisione testimonia l'impegno del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione nel sostenere la comunità, dimostrando che la solidarietà e l'aiuto reciproco sono valori fondamentali che guidano le azioni della categoria.

Il presidente Raspanti, ha dichiarato: "In momenti di difficoltà come questo, è essenziale mostrare supporto verso coloro che sono stati colpiti dalla tragedia. Siamo lieti di poter contribuire alla ricostruzione e al sostegno del Circolo Macrelli, luogo di aggregazione per i nostri giovani". Pezzi del Circolo Macrelli ha espresso profonda gratitudine al Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione per il loro gesto generoso e ha assicurato che i fondi saranno utilizzati per la realizzazione di un nuovo campo da gioco.