Gli Alpini donano 2000 euro alla casa di riposo di Conselice

Giovedì 10 agosto alla Casa residenza anziani Jus Pascendi di Conselice la locale associazione degli Alpini ha consegnato un assegno di duemila euro. La somma è stata raccolta da vari gruppi di Alpini fuori regione ed è stata donata a Conselice in segno di solidarietà per i danni avvenuti a causa dell'alluvione. La struttura per anziani impiegherà questa cifra per acquistare materiale andato perduto durante l’alluvione.

Assieme ai rappresentanti degli Alpini erano presenti l’assessore del Comune di Conselice Raffaele Alberoni e, per l’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, la direttrice Monica Tagliavini e la responsabile della struttura Nadia Samorini.