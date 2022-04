Gli alunni dell'Itis imparano a navigare al Porto sulla 'Stella polare'

Si sono concluse le attività di Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, attuale denominazione dell’ex Alternanza Scuola-Lavoro) per le classi terze dei corsi di Logistica e di Conduzione del mezzo navale dell’Itis “N.Baldini” di Ravenna. Con la coordinazione di Alberto Argnani del gruppo Sapir, sono stati coinvolti tutti i principali attori del porto e figure professionali in ogni ambito: lezioni sui terminal operator ravennati, la loro gestione operativa, la sicurezza nelle operazioni commerciali, le figure degli agenti marittimi, degli spedizionieri, degli ormeggiatori, il ruolo della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per concludere il 9 aprile è stata organizzata un’esperienza di navigazione in Darsena per le classi 3ALG e 3ACN, durante la quale i ragazzi hanno potuto visitare il terminal intermodale navigando a bordo della motobarca “Stella polare", il cui l'armatore è Franco Gardini. Durante questa esperienza i ragazzi del corso nautico hanno avuto anche la possibilità di manovrare e comandare la motonave.