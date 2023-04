Gli alunni imparano legalità e sicurezza stradale attraverso il gioco

Una mattinata dedicata alla sicurezza stradale, una vera e propria lezione a porte aperte quella di ieri a Piangipane, dove ha avuto luogo l'evento conclusivo di un percorso scolastico tutto dedicato alla convivenza sociale e alla sicurezza stradale dal titolo "StradaImparando", a cura del maestro Davide Aurea con il supporto della dirigente Antonella Burzo.

Il progetto, rivolto in modo particolare a tutte le classi quarte e quinte della scuola primaria C. Balella di Piangipane e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado M. Valgimigli di Mezzano, ha visto la partecipazione di decine di alunni e studenti che hanno accolto i rappresentanti delle istituzioni cittadine: Prefetto, Comandante della Polizia Locale e Volontari dell'Associazione nazionale Carabinieri e hanno dato vita insieme ad una vera e propria lezione di educazione civica ed educazione stradale. Ai giovani cittadini e utenti della strada i rappresentanti delle istituzioni presenti hanno spiegato il valore delle regole a tutela di tutti e il delicato compito delle istituzioni per garantire una civile e sicura convivenza, anche e non da ultimo sulle strade del nostro territorio.

È stato spiegato che il rispetto delle regole nasce dalla consapevolezza che il nostro comportamento, qualunque esso sia, porta sempre delle conseguenze per sé e per gli altri: la trasmissione della conoscenza, l'educazione e soprattutto l'esempio, sin dai primi anni di vita, aiutano il bambino e il ragazzo a maturare la consapevolezza delle proprie scelte, orientate al rispetto degli altri e dell'ambiente in cui si vive: in questo importante e delicato obiettivo, anche la scuola, oltre alla famiglia in primis e alle altre istituzioni, ha un ruolo determinante.

I bambini e i ragazzi hanno poi omaggiato i presenti con alcuni contributi musicali e con una rappresentazione animata da supporto di segnaletica stradale creata dagli stessi alunni, espressione della conoscenza tangibile maturata nel campo delle regole della circolazione stradale.