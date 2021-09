Gli ambientalisti 'sfidano' i candidati sindaco sui temi di ambiente e clima

L’emergenza climatica non si ferma ed il recente sesto rapporto dell’IPCC ancora una volta lancia un grido d’allarme, ricordandoci che non c’è più tempo e che “occorre un cambiamento radicale e realmente trasformativo della nostra società”. Gli anni per stimolare concretamente politiche efficaci a fermare gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre meno. Infatti la temperatura media globale del pianeta nel decennio 2011-2020 è stata di 1,09°C più alta rispetto al periodo 1850-1999 con livello di CO2 in atmosfera superiori alle 410 ppm (mai così alta negli ultimi 800 mila anni) ed un tasso di crescita del livello medio marino 3,6 mm/anno tra il 2006 e 2018

Ravenna a livello regionale ma anche nazionale rappresenta un centro di prova in cui transizione energetica, consumo di suolo e attività industriali guidano il dibattito di questa importante sfida. Saranno infatti questi i temi su cui si chiederà ai candidati e alle candidate sindaco alle amministrative 2021 di discutere venerdì 24 settembre alle ore 17:30 presso il parco della Rocca Brancaleone rispondendo a 3 domande. Hanno dato disponibilità a partecipare al confronto: Michele de Pascale, Filippo Donati, Gianfranco Santini, Lorenzo Ferri, Alessandro Borganzone, Emanuele Panizza, Veronica Verlicchi, Alvaro Ancisi e Mauro Bertolino. L'evento è organizzato da Fridays for Future Ravenna, Legambiente Ravenna e Coord. Per il Clima fuori dal Fossile Ravenna in collaborazione con RoccaLab.