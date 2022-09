Gli ambientalisti: "Vogliamo i daini liberi non allevamento di carne da macello"

Ambientalisti in piazza, a Ravenna, per protestare contro l'eradicazione dei daini della pineta di Classe e di Lido di Volano chiedendo la sospensione del provvedimento di cattura e macellazione. Diversi i cartelli esposti: Daini liberi, Vogliamo un vero Parco del Delta: non un allevamento di carne da macello. Poi le polemiche con il presidente della Regione, Bonaccini, con il sindaco de Pascale, con l’assessore regionale Mammi e la vice presidente della Giunta regionale, Schlein.‘ Giù le mani e i fucili dai daini’, uno dei ritornelli più diffusi. Tra le più attive attive Francesca Santarella, circa mille le firme raccolte contro il provvedimento. Giulia Gibertoni, ex M5s e ora nel gruppo Misto dell’assemblea regionale, ha detto che martedì riproporrà una interrogazione con la quale chiederà la sospensione del provvedimento che prevede la cattura degli animali e la successiva macellazione da parte di chi si aggiudicherà il bando dell’ Ente Parco del Delta.