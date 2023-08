Gli amici arrivano in moto, sulla bara la canotta e il pallone: l'ultimo saluto alla giovane promessa del basket

Chiesa gremita, dolore e commozione, sulla bara la canotta e il pallone da basket perché Alessandro Bianchi era una giovane promessa della pallacanestro. Alle 16 di sabato un bagno di folla per l'ultimo saluto ad Alessandro Bianchi nella cornice della chiesa di Santa Maria del Torrione a Ravenna. Toccante l'arrivo degli amici in moto, proprio sulle due ruote ha perso la vita il 18enne, che aveva due grandi passioni: il basket, giocava nella Raggisolaris Faenza e le moto. In tanti hanno seguito i funerali con le divise da basket.

Per Alessandro Bianchi il fatale incidente si è verificato attorno all'1.30 della notte tra mercoledì e giovedì in viale Alberti, vicino al Ponte Assi. Il giovane stava viaggiando in sella alla sua moto, quando ha perso il controllo della due ruote, colpendo un guard-rail e finendo la propria corsa contro uno spartitraffico, perdendo la vita sul colpo.