Gli appuntamenti della prossima settimana alla biblioteca Trisi di Lugo

Tra gli incontri e gli appuntamenti della settimana in biblioteca Trisi anche l'occasione per riscoprire un grande autore della prima parte del '900 di cui si celebra il centenario della morte: Franz Kafka.

Si parte lunedì 3 giugno, alle 15, con l'associazione Mondo Rosa che, tra le varie attività, si occupa di "vestire" le Pigotte per l'Unicef realizzando a mano i vestiti e le acconciature. Ogni bambola è unica per aspetto e caratteristiche e riconoscibile per un nome che le viene attribuito tramite un cartoncino Unicef terminata la realizzazione. Un'occasione preziosa per comprendere la manodopera che c'è dietro la realizzazione di una bambola speciale.

Mercoledì 5 giugno, alle 17.30 in sala Codazzi, Nadia Giberti presenta Una vita di racconti, Protos edizioni, dialoga con l'autrice Tiziana Brunetti, letture a cura di Mauro Marani. Al termine un buffet gentilmente offerto dall’autrice. La raccolta è composta da 31 racconti, divisi in "Racconti recenti e Racconti del passato". Ogni racconto rappresenta un microcosmo: i personaggi non si ripetono mai e le trame sono completamente diverse tra loro. Tuttavia, la precisione descrittiva e il ritorno di alcune tematiche rendono l’opera coerente e mai banale.

Giovedì 6 giugno, alle 17.30 in sala Codazzi, 100 anni Franz Kafka (1883-1924) a cura di Marco Sangiorgi. È un invito alla lettura (o alla rilettura) del grande autore boemo, nato a Praga quando esisteva ancora l'impero Austro-Ungarico.

Marco Sangiorgi, professore di lettere e collaboratore del Caffè Letterario di Lugo, offrirà un'attenta analisi dell'opera di Kafka.

Venerdì 7 giugno, alle 17 nel parco Paul Harris in viale Europa 52/64, prosegue la rassegna di letture per famiglie con bambini da 3 a 6 anni.

"Ti Leggo Una Storia... al parco- Il maggiolino dei libri... a Lugo", a cura della biblioteca Trisi in collaborazione con i Volontari Nati per Leggere propone: "Di prato in prato, di storie sono ancora affamato".