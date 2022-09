Gli atleti della Pietro Pezzi raccolgono materiale scolastico per i bambini meno fortunati

Non soltanto volley, ma anche tanta attività in ambito solidale. Questo è lo spirito che anima la Pietro Pezzi Ravenna nel proseguire a rendersi protagonista anche fuori dal campo, impegnando i propri ragazzi in progetti legati al sociale.

Dopo le ormai tradizionali iniziative di carattere solidale organizzate in occasione delle festività di Natale (pacchi regalo donati alla Caritas di Ravenna) e di Pasqua (visita al reparto di pediatria dell’ospedale, con consegna delle uova di cioccolato ai giovani degenti), oltre che di carattere ecologico (pulizia di tratti pinetali e messa a dimora di piante in aree verdi pubbliche nel corso della scorsa primavera), il club ravennate sabato ha sostenuto il progetto "Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola" promosso dalla Consulta del Volontariato e realizzato grazie al coordinamento dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ravenna.

Con la finalità di raccogliere materiale scolastico da devolvere a ragazzi appartenenti a famiglie in stato di necessità, alcuni giovani atleti del sodalizio ravennate hanno presenziato all’ingresso dei supermercati Conad via Galilei e Famila via Aquileia per sensibilizzare avventori e clienti ad effettuare acquisti di penne, matite e quaderni da devolvere alla causa.