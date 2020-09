Gli attesi lavori Anas per rifare l'asfalto sulla Reale sono in partenza

I lavori di manutenzione della strada Reale inizieranno, compatibilmente con le condizioni meteo, nel mese di ottobre. Questa la risposta di Anas alla missiva di richiesta che il gruppo consiliare La Pigna ha inviato nei giorni scorsi. Spiega la capogruppo Veronica Verlicchi: "Il 23 settembre 2020, infatti ho scritto ad Anas sollecitando l’inizio dei lavori di manutenzione della via Reale nei pressi della località di Mezzano. Un intervento urgente visto il peggiorare delle già pessime condizioni del manto stradale. Nella comunicazione inviata ad Anas chiedevo anche di ricevere rassicurazioni sul rispetto dei tempi per la conclusione dei lavori (stimati in 60 giorni dalla data di inizio), in modo da ridurre i disagi ai residenti e a tutti coloro i quali percorrono la Reale".

La risposta di Anas indica che i lavori sono ricompresi in un progetto più ampio che riguardano la statale 16 “Adriatica” con lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e con interventi di risanamento superficiale e profondi del piano viabile in tratti saltuari dal km 81 al Km 147+860. "Compatibilmente con le condizioni meteo, l’inizio dei suddetti lavori é previsto per il prossimo mese di ottobre.”, spiega la nota Anas. "La Pigna continuerà a richiedere ad Anas spa il rispetto dei 60 giorni per la sistemazione della pavimentazione stradale della Reale nei pressi della località di Mezzano, al fine di ridurre i disagi per i residenti e per tutti coloro che la percorrono", conclude Verlicchi.