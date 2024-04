Gli autisti incrociano le braccia: in arrivo uno sciopero regionale di 4 ore

Nella giornata di venerdì 26 aprile è in programma uno sciopero regionale di 4 ore, proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. In tale giornata, il servizio di trasporto pubblico locale, ed il servizio traghetto a Ravenna, non saranno garantiti nelle seguenti fasce orarie: dalle 9:00 alle 13:00 nei bacini di Forlì – Cesena e Rimini; dalle 8:30 alle 12:00 (nel rispetto delle fasce di garanzia) nel bacino di Ravenna. Start Romagna si scusa per i possibili disagi. A precedente iniziativa di sciopero indetta dalle stesse sigle sindacali, in data 16 settembre 2022, l’adesione era stata del 39,70% nel bacino di Forlì-Cesena, del 22,81% nel bacino di Ravenna e del 36,34% nel bacino di Rimini.