Gli eccessi di capodanno, i botti innescano l'incendio di diversi cassonetti

Raffica di interventi dei vigili del fuoco di Ravenna che, nella notte di capodanno, sono stati costretti a correre in diversi punti della città a causa di una serie di incendi nei cassonetti. A provocare le fiamme, con tutta probabilità, i botti sparati per festeggiare l'arrivo del nuovo anno che hanno innescato la combustione dei contenitori e di quanto era al loro interno. Sono stati oltre una decina, per altrettanti cassonetti, gli interventi del personale del 115 che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza le aree interessate.