Gli ex compagni delle elementari si ritrovano 55 anni dopo nel bagno al mare del loro amico

Giovedì gli ex compagni classe 1963 della scuola elementare “Giovanni Pascoli” di Cervia si sono ritrovati dopo 55 anni per un incontro conviviale presso lo stabilimento balneare Tangaroa, gestito dall’ex alunno Gino Guidi. La bellissima iniziativa è partita da due ex alunni, Paolo Pieri e Marcello Mazzolani, che con il prezioso ausilio dei social e attraverso il tam tam delle conoscenze sono riusciti a rintracciare più di venti compagni, che si sono ritrovati a ricordare i fatti e le persone della meravigliosa Cervia negli anni ‘60/70. Mancano ancora alcuni ex compagni all’appello, ma chissà che qualcuno non si riconosca nella sezione “D” degli anni compresi tra il 1969 e il 1974 e non si faccia avanti per la prossima reunion.

Il ritrovo è stato davvero emozionante, alcuni ex alunni cervesi non hanno mai perso i contatti, ma altri si sono riconosciuti e abbracciati dopo oltre mezzo secolo ed è stato confortante scoprire che in tanti casi il “bambino” di allora è rimasto ancora tale. Per tutta la serata tante sono state le risate, i racconti, gli aneddoti, i ricordi commossi dei compagni che non ci sono più e delle indimenticabili maestre: Stelia Giovannini, Ada Dallara, Dea Ponti e Morigi Natalia. La campanella è suonata in tarda serata, e come 55 anni fa è rimasta la confortante certezza di rivedersi.

(Nella foto da sinistra: Sandra Burioli, Sandra Tassinari, Susanna Modanesi, Guglielmo Trombini, Paolo Pieri. In piedi da sinistra: Gino Guidi, Antonio Brighi, Stefano Scarpellini, Gabriele Liverani, Andrea Savorani, Annalisa Pescatore, Germano Tamburini, Marcello Mazzolani, Patrizia Mercuriali, Andrea Antonelli, Gianluca Lunardini, Alessandro Palatella)

Gabriele Liverani