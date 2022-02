Gli ex studenti piangono la morte della professoressa Balbi Facchini: "La sua capacità di ascolto fu per noi una guida"

Lutto per gli ex studenti del Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna: si è spenta giovedì, a 91 anni, la professoressa Anna Maria Balbi Facchini. La ricordano con affetto e gratitudine coloro che, negli anni dal 1968 al 1970, la ebbero come apprezzata docente di italiano nella sezione B. "La sua capacità di ascolto e la sua didattica non impositiva rappresentarono per molti di noi, in quegli anni inquieti, un indirizzo culturale ed umano ben più ampio della disciplina insegnata". I funerali si terranno sabato alle 14,15 nella Chiesa di San Biagio a Ravenna.