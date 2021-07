Gli imprenditori ravennati si armano di guanti e sacchi e ripuliscono la città

Un’iniziativa di sostenibilità che ha l’obiettivo di sensibilizzare le cittadine e i cittadini a contribuire alla pulizia delle strade di Ravenna. È con questa missione che Enegan Spa, azienda che promuove a livello nazionale il passaggio da energia proveniente da fonti fossili a quella 100% green, con l’associazione “Save the Planet onlus” che è impegnata nella decarbonizzazione delle emissioni di CO2, in collaborazione con il CEAS RA21 dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna, hanno costruito l’evento 'PuliAmo' Ravenna.

Giovedì 8 luglio, a partire dalle 10:30 con punto di ritrovo in Piazza del Popolo, gli imprenditori e le imprenditrici che hanno aderito all’iniziativa insieme a volontari raccoglieranno, armati di sacchi e guanti, i microrifiuti nel centro storico della città a cominciare dai mozziconi di sigaretta. A guidare i partecipanti saranno la presidentessa di Save the Planet Elena Stoppioni, Davide Torsello e Alessandra Serafini di Enegan che rinnovano l’invito alla partecipazione a chiunque condivida le finalità dell’iniziativa. Porterà i saluti dell’amministrazione l'assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini.

La giornata, oltre ad avere un riscontro concreto di raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, avrà un altissimo valore simbolico e di sensibilizzazione verso il tema del littering e dell’abbandono dei micro rifiuti, causa di un notevole impatto ambientale. Proprio i piccoli rifiuti, spesso figli di inciviltà e “distrazione”, a causa delle ridotte dimensioni si disperdono facilmente nell’ambiente e per effetto delle piogge finiscono nelle fogne, nei canali per arrivare in fiumi ed infine raggiungere il mare, causando danni enormi alla nostra comunità.

Le imprenditrici e gli imprenditori che sostengono l’iniziativa e che si attiveranno concretamente, partecipando e cercando volontari, sono Aldo di Benzina, Cristina Rocca, Federica Monardi per gelateria Bianco, Gianni Forlini di Forlini Optical, lo studio legale di Fabrizio Righini Fidelitass di Andrea Ballarini AXA, Alessandro Conti e Massimiliano Mariani di AXA, Matteo e Giulia di Tarta Piada, Bagno Peter Pan, Rassicura di Nicola Grandi, Servinflash di Nicola Grandi, Jeffry Marcello e Giovanna del bagno Salino, Luca e Sarah del bagno Ulisse.