Gli sbandieratori faentini incantano il pubblico alla cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in Qatar

L’Amministrazione comunale di Faenza e il Comitato per il Niballo, all’indomani della prestigiosissima partecipazione degli sbandieratori del Niballo Palio di Faenza alla cerimonia di apertura della Fifa World Cup 2022 a Doha - Qatar del 20 novembre, esprimono grande soddisfazione "per una presenza che ha portato davanti a tutto il mondo l’antica tradizione italiana dell’arte della bandiera e il nome della città di Faenza, valorizzando la professionalità e la qualità dei nostri atleti, Campioni italiani in carica, e rappresentando un grande riconoscimento per la nostra città".

Si tratta di un’opportunità che è stata proposta molti mesi fa ad uno dei Rioni di Faenza dall’agenzia incaricata dell’organizzazione della cerimonia di apertura e il Rione contattato, visto il grande prestigio della manifestazione, há ritenuto di estenderla agli altri quattro Rioni per far sì che sul palcoscenico mondiale potesse essere rappresentata tutta la città e tutti gli sbandieratori faentini: purtroppo queste tipologie di contratti sono caratterizzati da una grande rigidità in termini di riservatezza e pertanto anche l’Amministrazione comunale ha saputo di questa illustre partecipazione solo pochi giorni prima della partenza. Ciò spiega perché i canali ufficiali del Niballo Palio di Faenza, pur avendo fatto il possibile per dare visibilità e informazione in merito alla trasferta degli sbandieratori, non hanno potuto fornire la comunicazione completa in merito a questa partecipazione fino all’ultimo momento.

Questi i nomi dei 19 faentini presenti a Doha: Bertoni Marco, Bettoli Nicolò, Bucci Denis, Ceroni Rodrigo, Corvino Luca Giuseppe, D'Eusanio Luca, Emiliani Enrico, Emiliani Paolo, Fabbri Nuccitelli Michele Ghinassi Luca, Gorini Francesco, Lionetti Davide, Lionetti Simone, Mainetti Gian Luca, Mazzotti Mirco, Rampino Raffaele Junior, Rossi Filippo, Rossi Massimiliano, Villa Roberto.

L’amministrazione desidera congratularsi con la delegazione partecipante ed esprimere la propria grande soddisfazione per la visibilità mondiale data alla manifestazione del Niballo Palio di Faenza e alla città. Desidera anche, in particolare, sottolineare "il sincero compiacimento per lo spirito di unità e professionalità che ha legato fra loro i Rioni in questa avventura fuori dai confini nazionali, dimostrando la capacità dei Rioni, storicamente e giustamente contrapposti tra loro nel período delle manifestazioni del Niballo, di essere uniti e coesi quando è in gioco l’immagine e il prestigio della città di Faenza".