Gli scolaretti decorano i biglietti di auguri dello Ior e li donano ai ricoverati in ospedale

Con l’arrivo del Natale, i bimbi delle tre classi elementari della scuola paritaria San Vincenzo de Paoli di Ravenna hanno preparato degli auguri speciali, decorando con dei disegni i biglietti di auguri dello Ior (dallo stesso messi a disposizione). I biglietti, arricchiti da pensieri e soggetti dei piccoli alunni, saranno donati ai pazienti dell’oncologia di Ravenna, sia day hospital che reparto, e in hospice, per augurare un buon natale ai pazienti.

L’Iniziativa, interrotta dalla pandemia Covid, è ora ripresa con calore e determinazione e giovedì mattina si è svolta la cerimonia di consegna con la partecipazione del Dirigente scolastico Romano Valentini, l’insegnante Claudia Casadio e di alcuni bimbi in rappresentanza di tutti i compagni impegnati. Nei prossimi giorni i volontari delle sezione Ior di Ravenna li distribuiranno ai pazienti dell’oncologia del Santa Maria delle Croci di Ravenna e dell’hospice di Ravenna.

Per i bimbi, accolti dal Direttore dell’U.O. Oncologia Stefano Tamberi e dal dottor Umberto Carioli della Direzione Medica di Presidio Ravennate, è stato un momento di gioia e speranza condivisa. Il dottor Tamberi ha ringraziato per i calorosi biglietti augurali donati e il presidente dell’Associazione Volontari e Amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo, Mario Pretolani, ha ringraziato il Dirigente Scolastico della scuola paritaria San Vincenzo de Paoli di Ravenna, l’insegnante e tutti i bimbi che hanno donato con il loro contributo la dolcezza del Natale e un gesto di attenzione a coloro i quali trascorreranno le festività natalizie in corsia. Ai 61 bimbi che hanno realizzato i disegni verrà inoltre consegnato un kit di prodotti della Valfrutta gentilmente donati direttamente dall’azienda.