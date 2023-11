Gli scolaretti inaugurano il nuovo parco pubblico 'inclusivo' di Pinarella

Questa mattina è stato inaugurato il nuovo parco pubblico in via Europa Unita a Pinarella, nell’area verde adiacente alla nuova Conad. Erano presenti il sindaco Massimo Medri, la Giunta comunale, il Consiglio di Zona e numerosi cittadini. Hanno partecipato anche gli alunni della Scuola primaria “Deledda di Pinarella. A tutti i presenti è stato offerto un piccolo buffet dal nuovo Conad.

Il nuovo parco giochi ha un’estensione di oltre 5.000 metri quadri, destinato al tema del gioco inclusivo, inteso come modalità di realizzazione di aree per il gioco che consentono la partecipazione attiva e contemporanea di bambini con diverse abilità. Il progetto è stato realizzato dal committente privato sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’Amministrazione.

Il parco è stato organizzato attorno al punto focale, costituito dal grande gioco composto inclusivo, collocato su una vasta area in gomma colata, alla quale la disposizione dei percorsi principali in pavimentazione drenante e secondari in calcestre e il posizionamento dei gruppi arborei che lo circondano tendono a dare il massimo risalto. L’area recintata e illuminata è provvista di un doppio accesso, lungo la via Europa Unita e lateralmente lungo il parcheggio pubblico e si caratterizza da dotazione di panchine, portarifiuti, cartellonistica monitoria e portabiciclette.

La scelta arborea è caratterizzata da un bel filare di pini domestici sul lato sud e da gruppi arborei di latifoglie posizionati in modo informale e paesaggistico, in modo da lasciare ampie superfici a prato, oltre a siepi schermanti su via Europa Unita e a bordure ornamentali attorno all’area giochi.