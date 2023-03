Gli scout di Casola Valsenio festeggiano 60 anni di attività: in programma una festa in primavera

Quest'anno il gruppo scout “Casola Valsenio 1” festeggerà i 60 anni di attività. Una ricorrenza che verrà celebrata con un un weekend all’aria aperta nel mese di maggio. Sono più di 80 gli associati, fra lupetti e lupette (dagli 8 ai 11 anni), esploratori e guide (dai 12 ai 16 anni), rover e scolte (dai 16 ai 20 anni circa) e infine la Comunità capi. Il gruppo scout casolano ringrazia l’appoggio della BCC della Romagna Occidentale: "Abbiamo trovato fin da subito una grande affinità nei valori di condivisione e di buona cittadinanza. E la loro disponibilità verso le nostre attività è davvero preziosa”, racconta Margherita Rivola, capogruppo del Casola Valsenio 1.

“Lo scoutismo è un universo di valori che, come BCC, condividiamo e sentiamo aderire alla nostra identità di Banca delle comunità. Valori quali lo spirito di servizio, il senso di responsabilità, la fraternità, la fiducia. Valori che si esprimono nell’alveo di un percorso di vita che ha radici culturali e religiose che condividiamo e che rendono questa esperienza una forte esperienza educativa, nelle grandi città come nelle piccole comunità, come a Casola Valsenio, in cui gli scout offrono un servizio prezioso da tutti riconosciuto”. Questo il commento di Luigi Cimatti, presidente della BCC della Romagna Occidentale.