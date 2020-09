Gli sportelli polifunzionali del Comune di Faenza riaprono al sabato

Gli sportelli polifunzionali del Comune di Faenza resteranno aperti il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 per soddisfare le richieste dei cittadini impossibilitati ad accedervi negli altri giorni della settimana e provvederà allo svolgimento delle seguenti attività: rilascio di carte d’identità (su appuntamento) rilascio di certificazioni anagrafiche; legalizzazione di fotografie; autenticazione di copie; autenticazione di firme e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; autenticazione di firme sugli atti relativi all’alienazione di veicoli; ricezione delle dichiarazioni di trasferimento della residenza (su appuntamento). Per fissare gli appuntamenti relativi ai trasferimenti di residenza e alle carte d’identità, o per richiedere informazioni, è possibile contattare gli sportelli polifunzionali al 0546691620.

