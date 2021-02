Gli studenti aspiranti pasticcieri partecipano al 'Cooking quiz'

800 studenti di 33 Istituti Alberghieri in tutta Italia si sono “scontrati” martedì nell’appuntamento speciale del 'Cooking Quiz' riservato all’indirizzo “pasticceria”. Un grande evento organizzato per il mondo della pasticceria che è arte, inventiva, estro, pazienza, sapienza e soprattutto tanta passione: quella che lo staff del Cooking Quiz ha ritrovato negli studenti protagonisti dell’evento. Una coinvolgente lezione sulle “Praline di cioccolato” condotta dallo chef docente di Alma, Fulvio Vailati, ha deliziato i ragazzi tenendoli incollati e partecipi all’appuntamento.

Bravissimi i ragazzi della classe 5^A dell’Ipseoa “T. Guerra” di Cervia, che hanno ottenuto ottimi risultati contro le migliori classi di tutta Italia. “Vorrei ringraziare tutto lo staff di Peaktime, Alma e Plan per la bellissima esperienza trascorsa, durante il concorso Cooking Quiz - ha dichiarato il professor G. Abate di Cervia - La nostra scuola ha partecipato con la classe 5A di pasticceria e raccogliendo i loro commenti e le loro impressioni si sono dichiarati estremamente soddisfatti di questa esperienza, emozionante e coinvolgente nonostante la modalità a distanza. Lo staff è riuscito a trasmettere il sapere in modo alternativo, facendo anche divertire i ragazzi, questo potrebbe essere in futuro un valore aggiunto alla formazione, che spesso manca di momenti di socializzazione coinvolgente”.

Il concorso didattico nazionale riesce a coniugare la didattica tradizionale — lezione iniziale su argomenti di cucina, sala e pasticceria dei prestigiosi chef Docenti di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana — con l'innovazione e il divertimento. Il tour del Cooking Quiz Digital, partito il 14 gennaio, raggiungerà oltre 20.000 studenti in tutta Italia. E' patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo.