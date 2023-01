Gli studenti del liceo organizzano due giornate di "didattica cogestita"

Lunedì 30 e martedì 31 gennaio al liceo “Torricelli-Ballardini” si svolgeranno le giornate di didattica cogestita. Dopo l’interruzione causata dalla pandemia negli anni 2020, 2021 e 2022 riprende l’iniziativa organizzata con successo dal liceo faentino a partire dai primi anni duemila. Per due giorni l’attività didattica “tradizionale” lascerà spazio a laboratori e attività che recepiscono gli interessi e le curiosità degli studenti o declinano in modo innovativo i loro percorsi di studio. Per queste sue caratteristiche, rendere gli studenti promotori attivi e organizzatori responsabili dell’attività didattica, l’attività può definirsi un esperimento riuscito di cittadinanza attiva.

L’edizione 2023, curata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto, si caratterizza per la ricchezza, la varietà e soprattutto la qualità delle proposte laboratoriali, che spaziano dall’ambito artistico a quelli letterario, musicale, scientifico, sportivo; ampio spazio sarà riservato anche al cinema. alla fotografia e al teatro. Degno di rilevanza l’intervento di Alessandro Averna Chinnici, nipote del magistrato Rocco Chinnici, sulla battaglia condotta contro la mafia dal nonno insieme ai magistrati Falcone e Borsellino.