Gli studenti dell'Alberghiero si sfidano nel 'cooking quiz'

Prosegue senza sosta il progetto di Plan Edizioni in collaborazione con Alma, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Dopo aver acquisito le nozioni principali spiegate da chef e docenti di Alma, gli studenti vengono sottoposti a verifica immediata attraverso la modalità dei quiz multi-risposta. Un’esperienza di 'gamification' formativa e innovativa che innesca anche una sana competizione tra i ragazzi: un modo per stare vicini agli studenti in un momento particolare come quello attuale.

Doppio appuntamento con gli studenti dell’Ipsseoa “T. Guerra” di Cervia, dove le classi a indirizzo “enogastronomia” e “sala-vendita” hanno partecipato al format con grande entusiasmo ottenendo ottimi risultati. La 4C enogastronomia e la 4G sala-vendita si sono aggiudicate un posto alla finalissima nazionale di maggio, dove in rappresentanza del proprio istituto dovranno “battersi” contro le migliori classi di tutta Italia.

“Giornata emozionante per i nostri studenti - ha commentato il professor Gennarino Abate, coordinatore del progetto per il Guerra - Un concorso davvero formativo che ha visto protagonisti gli studenti delle classi quarte emozionati ed estremamente motivati, per usare un linguaggio giovanile “super gasati”! Non è consueto vedere gli alunni aiutarsi e cimentarsi in un format davvero indovinato, le emozioni racchiuse in pochi minuti scivolano via sui volti dei nostri allievi e in un attimo ci si ritrova metaforicamente in un altro ambiente, lontano dalle rigidità dell’Istituzione scolastica. Nonostante il periodo non facile per via della pandemia, l’alberghiero di Cervia ha accolto la sfida mettendo in campo anche le sue specularità organizzative per far partecipare i ragazzi in presenza, creando un calendario apposito che permettesse una turnazione delle classi in totale sicurezza rispettando scrupolosamente le misure anti-Covid previste".