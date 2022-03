Gli studenti dell'università in visita allo Sportello del Sorriso

Nel tardo pomeriggio di venerdì, lo Sportello del Sorriso in via Grado 30 a Ravenna, a cura della Onlus Il Terzo Mondo, ha ricevuto gli studenti della facoltà di scienze politiche, cooperazione internazionale e diritti umani dell'Unibo per un incontro di amicizia e di intercultura.

Le basi di questo primo ed interessante approccio sono maturate in occasione della serata organizzata a Ravenna in occasione della finale della Coppa d'Africa di calcio tenutasi in Camerun. Ad accogliere con soddisfazione gli universitari, rappresentati dalla canadese Amanda Quach e dalla lituana Gintar? Bieliauskaite, sono state la vicepresidente della Onlus Tatiana Tchameni, Maelle Nambou e Stephanie Tchameni.

“È stato bel momento di intercultura, condivisione, e soprattutto un ottimo approccio alla realtà e dinamiche legate al mondo del volontariato e della cooperazione internazionale” hanno dichiarato Amanda e Gintaré, con la prospettiva di ritornare al più presto a far visita allo Sportello del Sorriso.