Gli uffici pubblici della Romagna faentina chiudono per le feste

In occasione delle festività natalizie e di inizio anno, l’Unione della Romagna Faentina ha fissato per i pomeriggi del 24 dicembre e del 31 dicembre la chiusura di tutti gli uffici aperti al pubblico. Stabilita inoltre per tutta la giornata del 2 gennaio 2021 la chiusura degli uffici normalmente aperti al pubblico di sabato, fatti salvi i servizi essenziali di Polizia locale e Stato Civile.