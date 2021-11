Gli uomini in scarpe rosse sfilano per la città contro la violenza sulle donne

Anche gli uomini scendono in campo contro la violenza sulle donne. Sabato mattina decine di uomini sono partiti in corteo dalla sede di CittAttiva sfilando per il centro di Ravenna in scarpe rosse e raggiungendo piazza del Popolo per dire "no" alla violenza sulle donne. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Femminile Maschile Plurale Aps, rientra all’interno della rassegna “Una città per relazioni”, il cartellone di eventi che il Comune promuove nel mese di novembre in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Nella stessa data, in altre città italiane verrà replicato il flash mob “Uomini in scarpe rosse”, sul modello di Biella, la città che per prima ha proposto questa particolare iniziativa, dove i protagonisti sono gli uomini. Le proteste contro la piaga dei femminicidi e la violenza sulle donne hanno visto finora protagoniste in piazza quasi sempre solo donne. Eppure il problema riguarda la società tutta e, in particolare, gli uomini. Per questo anche Ravenna intende dare un segnale diverso, manifestando simbolicamente l’impegno diretto degli uomini nel contrastare la violenza di genere.