Glorie, inaugurata la libreria di strada in memoria di Elisa Bravi

Mercoledì 21 settembre, data del compleanno di Elisa Bravi, a Glorie di Bagnacavallo, alla presenza dell'assessore Caterina Corzani per il Comune di Bagnacavallo e dell'assessore Igor Gallonetto per il comune di Ravenna, è stata inaugurata la terza libreria di strada per bambini "Elisa for love", dedicata alla donna vittima di femminicidio. Si tratta della prima libreria di strada dedicata a Elisa Bravi nel territorio del Comune di Bagnacavallo.