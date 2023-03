Le ex glorie rossonere Sebastiano Rossi e Massimo Agostini incontrano i fan romagnoli

Il Milan Club Faenza ha festeggiato il ritorno nella sua sede di due ex campioni rossoneri: Sebastiano Rossi e Massimo Agostini. Dopo 30 anni, i grandi rossoneri del passato sono stati di nuovo ospiti del sodalizio, ricostituito nove mesi fa. “Fa piacere essere chiamati ancora dopo anni. Sono ricordi bellissimi di quei tempi”, hanno detto 'il Condor' Agostini e 'Seba' Rossi che ha ricordato come al suo arrivo in rossonero conobbe Carlo Sangiorgi, presidente fondatore del Milan Club Faenza, a lui intitolato, scomparso due anni fa.

I due ex calciatori, coetanei, hanno dialogato con grande disponibilità e, intervistati dal presidente Giuseppe Sangiorgi hanno ripercorso la loro carriera iniziata come compagni di squadra assieme al Cesena nel settore giovanile fino a vincere il Campionato Primavera, primo storico successo, sotto la guida di Arrigo Sacchi. Fu proprio l’allenatore di Fusignano a volerli al Milan nel 1990.

“Accettai la proposta di Galliani e Braida, preferendola a quella successiva, più ricca, dell’Inter, ma avevo dato la parola e la mantenni– ha ricordato Agostini, 129 gol in carriera, un highlander dello sport, in campo fino a oltre 40 anni e vincitore di titoli europei e internazionali anche nel beach soccer – Sicuramente scegliere il nerazzurro, dove sarei stato l’alter ego di Klinsmann sotto la guida di Trapattoni, sarebbe stata una scelta più facile visto l’agguerrita concorrenza nell’attacco rossonero che schierava Van Basten, Gullit, Massaro e Simone, ma riuscì a ricavarmi spazio in un anno bello, speciale vincendo la SuperCoppa Europea e la Coppa Intercontinentale e conquistando il secondo posto in campionato”.

Sebastiano Rossi iniziò come rincalzo, ma poi seppe imporsi e diventare negli anni un punto fermo del Milan degli invincibili, prima con Arrigo Sacchi e poi con Fabio Capello, vincendo cinque scudetti, tre Supercoppe italiane, una Coppa Intercontinentale, una Coppa dei Campioni e due Supercoppe Europee, stabilendo il record di imbattibilità assoluta in serie A con 929 minuti, superato solo dopo 22 anni da Buffon.

“Ho avuto la fortuna di conoscere Arrigo Sacchi che mi ha insegnato a vivere il calcio in modo professionale. Fin da piccolo sono sempre stato tifoso milanista e quindi esser chiamato in rossonero fu una grande soddisfazione. Devo ringraziare poi Fabio Capello che mi migliorato sotto l’aspetto tattico e tecnico, a gestire i rapporti con i compagni, la dirigenza, la stampa. Da parte mia – ha rimarcato Rossi - ho avuto il merito di conquistare spazio allenandomi in modo serio e costante, con voglia di fare e tenacia. Posso dire con orgoglio che ci stavo anch’io e di aver fatto la mia parte, in un ruolo di responsabilità come quello del portiere, in quella grande squadra di giocatori di altissimo livello, forte di una difesa straordinaria, con Tassotti, Baresi, Maldini, Filippo Galli e Costacurta”.

Agostini e Rossi hanno poi parlato del Milan di oggi, e dei loro successori nel ruolo, Giroud e Maignan. “Dopo aver vinto lo scudetto, il Milan è ai quarti di finale di Champions. Ora due partite con il Napoli che sono diverse dal campionato. Il Milan è abituato a giocarle, il Napoli ha freschezza e entusiasmo. Vedremo cosa accadrà. Giroud era arrivato per fare il vice di Ibrahimovic e invece si è imposto con gol e personalità” ha detto Agostini.

Sebastiano Rossi sul Milan che vive tra alti e bassi ha aggiunto: “E’ stato un campionato strano, con un dominatore assoluto e tante squadre allo stesso livello, speriamo sia anche una Champions strana e vada diversamente dai pronostici. Maignan è stato fondamentale nella vittoria dello scudetto e gli attribuirei quasi il 50 per cento. Bravo a guidare la difesa, reattivo tra i pali e nelle uscite, abile a giocare con i piedi e nei rilanci”.

Il “Condor” sempre affamato di gol e l’”Ascensore Umano” come lo definì il giornalista Carlo Pellegatti, oggi sono di nuovo assieme in C al Cesena dove ricoprono un ruolo importante. Agostini è responsabile dell’area tecnica. “Al Cesena sono nato calcisticamente, tornato più volte come calciatore. Ora lo vivo in altro ruolo. Abbiamo cinque partite da giocare e vincere per sperare ancora di vincere il girone, poi eventualmente avremo la chance dei playoff. Il programma è partito in estate con prospettiva biennale, ponendo quest’anno le basi con un gruppo forte”. Rossi è invece supervisore dei portieri, con competenza dalla prima squadra alle giovanili. “Ho impostato un programma condiviso con tutti i preparatori. Mi piace molto il ruolo che sto svolgendo”.

All’evento hanno partecipato l’assessore allo sport, Martina Laghi, tifosa rossonera come il padre Renato, ex ciclista pure lui presente come i delegati dei Milan Club Forlì, Bastia e Modena, dedicato proprio a Sebastiano Rossi. Grande soddisfazione per il presidente del sodalizio faentino, Giuseppe Sangiorgi. “A nove mesi dalla rifondazione, il bilancio è positivo, con tante attività realizzate e ben 458 soci tesserati – ha concluso Sangiorgi – Questa sera è stato un evento speciale come mesi fa l’inaugurazione con Arrigo Sacchi, nel ricordo di mio padre e della sua straordinaria passione rossonera. È un piacere ritrovare questi ospiti che sono anche di campioni di umanità, disponibili a tornare a Faenza a parlare di Milan, ma anche di Cesena. Per il futuro abbiamo in animo di portare altri rossoneri del nostro grande passato e poi magari qualcuno di oggi. Ora ci concentriamo a vivere da spettatori e tifosi questo finale di stagione”.