A fine partita 'spunta' la mazza da baseball, giocatore colpito da un pugno: "Gesto inspiegabile"

Un momento di follia che non trova, al momento, una spiegazione. Una mazza da baseball è 'spuntata' a bordo campo durante una partita di calcio e la rissa è stata evitata per un soffio. A farne le spese è stato però un calciatore ravennate che ha ricevuto un pugno al volto e che ne è uscitodi certo traumatizzato. Questo è quanto successo domenica durante la partita Fiumanese-Godo, valida per il campionato di seconda categoria del girone N. Erano gli ultimi minuti del match al

campo "Lombardi-Rossi-Solfrini" di Fiumana, frazione di Predappio, dove i padroni di casa stavano conducendo la partita contro i ravennati per 2-1. Una sfida fino a quel punto piuttosto tranquilla, con un paio di ammoniti in campo e nessun episodio da recriminare, quando è accaduto un fatto sconcertante.

Secondo quanto riferito dai dirigenti dell'A.C. Godo, con la partita che stava volgendo al termine, la squadra ravennate ha deciso di sostituire uno dei suoi calciatori poiché ammonito. Una scelta tecnica per evitare una possibile squalifica in vista della successiva giornata di campionato. A quel punto il "gesto inspiegabile": un dirigente della Fiumanese (in vantaggio in quel momento) si sarebbe avvicinato al giocatore appena sostituito con una mazza da baseball o un bastone. Un'aggressione a bordo campo, con il giocatore ravennate che stava andando negli spogliatoi e che a quel punto avrebbe preso una sedia per difendersi. Tutti hanno visto ciò che stava accadendo e un giocatore della Fiumanese sarebbe uscito dal campo per poi colpire con un pugno il calciatore del Godo. A quel punto tutti sono accorsi davanti agli spogliatoi e, fortunatamente, la situazione si è placata senza ulteriori violenze. Nel frattempo il giovane arbitro della partita, ha sospeso il match e chiesto l'intervento dei Carabinieri, giunti poco dopo allo stadio quando la tensione si era ormai allentata.

Una situazione che, come detto, non trova una spiegazione chiara. E su questo dovranno far luce i militari, mentre dal punto di vista calcistico si dovrà apprendere la decisione del Giudice Sportivo di Ravenna, basata sul referto dell'arbitro, attesa per la serata di oggi. Non sono da escludere eventuali squalifiche per i giocatori e il dirigente coinvolto, mentre sarà da capire se e quando la partita sospesa dovrà essere terminata. Sulla vicenda non si esclude tuttavia l'ombra di un gesto razzista: il giocatore del Godo aggredito è infatti di origini africane, ma d'altra parte non sarebbe stato l'unico in campo nel match.