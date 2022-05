Godo, partono i lavori per la ciclopedonale in via Croce: un intervento da 180mila euro

Dopo una fase di concertazione e confronto con i residenti, è iniziato il cantiere in Via Croce a Godo per la realizzazione della pista ciclopedonale. Il contributo che l'Amministrazione di Russi ha inteso dedicare al progetto ammonta a 180mila euro da dedicare a progetti relativi ad investimenti nel campo dello sviluppo territoriale sostenibile.

Per tale motivo è stata progettata la pista ciclopedonale che si svilupperà su una distanza di 450 metri, collegando l'esistente percorso proveniente da Godo alla via Fringuelline e la cui separazione dalla sede stradale sarà realizzata - in base allo spazio disponibile - mediante cordoli in cemento, segnaletica orizzontale e verticale dove necessaria e con aiuole verdi con la messa dimora di alberature dove possibile per limitare il più possibile il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, nel rispetto dei principi di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Tutto l'intervento è stato pensato per offrire una maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti, considerati infatti l'“utenza debole” che percorre quel tratto di strada, al momento particolarmente trafficata. Al termine dell'intervento saranno inseriti dissuasori di velocità e sarà riasfaltata la strada.